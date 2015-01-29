На дорогах России появится новый знак

Он заменит таблички, информирующие водителей о камерах фотовидеофиксации.

С 1 сентября на российских дорогах появятся дорожные знаки, которые будут предупреждать водителей о контроле на трассе. Они заменят таблички, информирующие автовладельцев о камерах фотовидеофиксации. Об этом сообщили в ГИБДД.

Так, из правил дорожного движения исключают табличку 8.23 "Фотовидеофиксация" и вместо нее будут применять знак 6.22 "Фотовидеофиксация". Несмотря на одинаковое название и внешний вид, значение у указателей разное.

Ранее табличку устанавливали перед каждой камерой фиксации нарушений правил дорожного движения вкупе с уточняющими знаками. Теперь же требование знака распространяется на отрезок автодороги или на протяжение всего населенного пункта.

По информации портала Autonews, данная мера позволит сократить количество дорожных знаков. Так, например, благодаря нововведению с дорог Москвы исчезнут 700 устаревших табличек.

Ранее мы сообщали, что 1 сентября на территории РФ вступил в силу ряд изменений в законодательстве. Теперь российские водители смогут дистанционно обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения. Жалобу на постановление можно будет подать через единый портал государственных услуг или веб-ресурс суда.

Фото: pixabay.com, пресс-служба ГИБДД