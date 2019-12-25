На дне Камы нашли тело пропавшего подростка. Об этом рассказали представители Следственного комитета по Татарстану. Они уточнили, что тело пропавшего 17-летнего юноши обнаружили водолазы. О мальчике было известно то, что он отправился кататься на лодке вместе с 16-летней местной жительницей. Девочку нашли утром 25 августа на берегу реки.
В Елабужском районе в реке Каме обнаружены тела 16-летней девушки и 17-летнего юноши… Тело девушки вынесло на берег, юношу извлекли со дна водолазы.
пресс-служба СК РФ по региону
В ходе осмотра специалисты не выявили признаков насильственной смерти на телах погибших. Устанавливаются обстоятельства трагедии. Известно, что подростки пропали в ночь на 22 августа около Елабуги. Молодежь находилась на берегу в компании знакомых. Затем двое из них на трехместной надувной лодке отправились по реке. После этого связь с несовершеннолетними пропала. СК возбудил уголовное дело по статье за убийство двух и более лиц.
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Фото: Pixabay.com
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