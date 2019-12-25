Водолазы подняли со дна реки тело юноши, пропавшего 22 августа.

На дне Камы нашли тело пропавшего подростка. Об этом рассказали представители Следственного комитета по Татарстану. Они уточнили, что тело пропавшего 17-летнего юноши обнаружили водолазы. О мальчике было известно то, что он отправился кататься на лодке вместе с 16-летней местной жительницей. Девочку нашли утром 25 августа на берегу реки.

В Елабужском районе в реке Каме обнаружены тела 16-летней девушки и 17-летнего юноши… Тело девушки вынесло на берег, юношу извлекли со дна водолазы. пресс-служба СК РФ по региону

В ходе осмотра специалисты не выявили признаков насильственной смерти на телах погибших. Устанавливаются обстоятельства трагедии. Известно, что подростки пропали в ночь на 22 августа около Елабуги. Молодежь находилась на берегу в компании знакомых. Затем двое из них на трехместной надувной лодке отправились по реке. После этого связь с несовершеннолетними пропала. СК возбудил уголовное дело по статье за убийство двух и более лиц.

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