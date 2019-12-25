В Петербурге на центральной подстанции Скорой помощи произошла вспышка коронавируса

На место заболевших медиков придут студенты.

Комитет по здравоохранению сообщил, что на Центральной подстанции Городской станции скорой медицинской помощи в Петербурге около 30% работников заболели коронавирусом. Все они лечатся в амбулаторных и стационарных медучреждениях. Об этом сообщила "Фонтанка".

Замещать заболевших медработников уже завтра придут студенты медколледжей – это более 40 человек.

В Комздраве отметили, что на подстанции каждый день проводится термометрия работников, действует масочный режим. На каждом рабочем месте есть кожные антисептики и средства для дезинфекции.

Ранее в Петербурге в НИИ скорой помощи умерла третья медсестра.

Фото: Piter.TV