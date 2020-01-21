На борту самолета Екатеринбург – Петербург скончался пассажир

Пилоты воздушного судна совершили экстренную посадку в аэропорту Перми.

У пассажира с онкологическим заболеванием, летевшего рейсом FV 6418 Екатеринбург — Петербург авиакомпании "Россия" 8 декабря, резко ухудшилось состояние на борту. Пилоты воздушного судна совершили экстренную посадку в аэропорту Перми, однако спасти пострадавшего не удалось, пишет 78.ru, ссылаясь на пресс-службу перевозчика.

По данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, в Перми пассажиры провели 3 часа – с 18:30 до 21:30 по местному времени. В Пулково самолет прибудет к 21:45.

Ранее мы рассказывали о том, что 8 декабря самолет рейса Минеральные Воды — Петербург приземлился сразу после взлета из-за разгерметизации кабины пилотов. На борту находились 105 пассажиров и 6 членов экипажа. Судно село благополучно, никто не пострадал.

Фото: "Википедия"