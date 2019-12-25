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На берегу Финского залива мужчина и женщина получили ножевые ранения
Сегодня, 11:40
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На берегу Финского залива мужчина и женщина получили ножевые ранения

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Полиция уже задержала подозреваемого.

Полицейские Кировского района Петербурга задержали мужчину, который ранил ножом женщину и мужчину на берегу Финского залива. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Накануне, 17 июня, в полицию поступило сообщение о том, что у дома №1 по улица Доблести находятся два человека с ножевыми ранениями. 

Полицейские обнаружили неработающую женщину 1978-го года рождения в состоянии средней степени тяжести и мужчину 1993-го года рождения  в тяжелом состоянии. Их госпитализировали.

Было установлено, что во время ссоры неизвестный нанес двум гражданам ножевые ранения на берегу Финского залива. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан неработающий мужчина 1980-го года рождения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженка обнаружила по соседству разлагающийся труп мужчины в полиэтилене. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ножевые ранения, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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