На берегу Финского залива мужчина и женщина получили ножевые ранения

Полиция уже задержала подозреваемого.

Полицейские Кировского района Петербурга задержали мужчину, который ранил ножом женщину и мужчину на берегу Финского залива. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Накануне, 17 июня, в полицию поступило сообщение о том, что у дома №1 по улица Доблести находятся два человека с ножевыми ранениями.

Полицейские обнаружили неработающую женщину 1978-го года рождения в состоянии средней степени тяжести и мужчину 1993-го года рождения в тяжелом состоянии. Их госпитализировали.

Было установлено, что во время ссоры неизвестный нанес двум гражданам ножевые ранения на берегу Финского залива.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан неработающий мужчина 1980-го года рождения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженка обнаружила по соседству разлагающийся труп мужчины в полиэтилене.

Фото: Piter.TV