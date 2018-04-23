Видео: на "Звездной" клиент украл у парикмахера 2 тысячи рублей

Неизвестный петербуржец стащил у мастера по волосам деньги из кошелька.

В парикмахерской около станции метро "Звездная" клиент украл у мастера кошелек с деньгами. Портмоне преступнику пришлось вернуть, но наличные он забрать успел. Об инциденте редакции Piter.tv сообщил очевидец событий.

Кража попала на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что пока черноволосый мужчина ожидал, когда женщина-парикмахер закончит работу с другим посетителем, он под шумок стащил из дамской сумочки кошелек. Через какое-то время сотрудница заведения бросилась искать пропажу. Тогда посетитель подбросил его на кресло. Добычей мошенника стали две тысячи рублей. Еще столько же было спрятано в отдельном кармашке, до которого злоумышленник так и не добрался.

В настоящее время запись передана полиции. Делом занимаются правоохранительные органы. Преступник объявлен в розыск.

Фото и видео: Piter.tv

