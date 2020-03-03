На Земле 84 млн лет назад произошел сдвиг полюсов

Это выглядит так, будто Земля наклонилась на бок.

Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук провели исследование и пришли к выводу, что 84 млн лет назад на Земле произошел сдвиг полюсов. Для того, чтобы это выяснить, исследователи проанализировали образцы известняка Скалья Росса из Италии. Статья опубликована в журнале Nature Communications.

В известняке можно найти много микроскопических кристаллов магнетита, где остались следы древнего магнитного поля. Благодаря им можно узнать его напряженность в разные года и положение магнитных полюсов. В ходе исследование выяснилось, что 84 млн лет назад земная кора сместилась относительно оси вращения планеты.

Представьте себе Землю из космоса. Истинное блуждание полюсов выглядит так, будто бы Земля наклонилась на бок, но на самом деле это не так. Поскольку кора плавает поверх жидких ядра и мантии, то не планета наклонилась, а всего лишь внешняя твердая оболочка, - сообщают авторы исследования.

Ученые отмечают, что полюса сдвинулись примерно на 12 градусов, однако через 5 млн лет фактически вернулись на исходное положение.

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