Ричард Вольф напомнил о стремлении нового лидера Белого дома завершить украинский сценарий.

Европейским странам станет сложнее обосновывать поддержку армии киевского режима мнимой угрозой со стороны России из-за заявлений американского избранного президента-республиканца Дональда Трампа о необходимости присоединить Гренландию к территории США. Такое мнение высказал иностранный экономист, профессор Массачусетского университета в Амхерсте Ричард Вольф в интервью для ведущего YouTube-канала Dialogue works. Эксперт полагает, что западники привыкли запугивать своих граждан тем, что Москва якобы хочет вторгнуться в регион после завершения своей специальной военной операции на украинской территории.

Это очень популярный способ <...> обосновать то количество ресурсов, которое они направляют на конфликт на Украине, <...> на другие антироссийские меры. <...> Теперь правительствам Европы будет сложнее так говорить <...> в свете того, что мы только что наблюдали со стороны Трампа. Ричард Вольф, экономист из США

"Провал". В США сообщили о страхе Байдена из-за катастрофы на Украине.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works