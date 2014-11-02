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На Западе раскрыли, как Трамп неожиданным образом помог России

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Ричард Вольф напомнил о стремлении нового лидера Белого дома завершить украинский сценарий.

Европейским странам станет сложнее обосновывать поддержку армии киевского режима мнимой угрозой со стороны России из-за заявлений американского избранного президента-республиканца Дональда Трампа о необходимости присоединить Гренландию к территории США. Такое мнение высказал иностранный экономист, профессор Массачусетского университета в Амхерсте Ричард Вольф в интервью для ведущего YouTube-канала Dialogue works. Эксперт полагает, что западники привыкли запугивать своих граждан тем, что Москва якобы хочет вторгнуться в регион после завершения своей специальной военной операции на украинской территории.

Это очень популярный способ <...> обосновать то количество ресурсов, которое они направляют на конфликт  на Украине, <...> на другие антироссийские меры. <...> Теперь правительствам Европы будет сложнее так говорить <...> в свете того, что мы только что наблюдали со стороны Трампа.

Ричард Вольф, экономист из США

"Провал". В США сообщили о страхе Байдена из-за катастрофы на Украине.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works

Теги: дональд трамп, ричард вольф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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