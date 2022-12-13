Игорь Конашенков рассказал о работе артиллерии "Востока" на СВО.

На Южно-Донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции украинские власти лишились до 65 человек личного состава ВСУ. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга от 22 февраля поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что дополнительно армия поразила семь боевых единиц техники противника. В этот перечень попали гаубицы Д-20 и Д-30, два пикапа, машина пехоты и две бронированные машины.

Артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка (ДНР). В результате поражения уничтожено до 65 украинских военнослужащих. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВКС РФ поразили цех производства и ремонта минометов, боеприпасов ВСУ в районе города Сумы.

Фото и видео: Минобороны России