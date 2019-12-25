На Яхтенной улице завершается ликвидация старой несанкционированной свалки

Мусорная куча появилась здесь с момента строительства Приморского района.

В Приморском районе практически полностью ликвидировали свалку объемом свыше 15 тысяч кубометров. Как рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию, склад мусора внутри застроенного квартала, у дома №24 корпус 2 по Яхтенной улице, занимал порядка 8 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что работы по ликвидации ведутся с середины сентября, их планируется завершить к началу декабря. Свалку можно назвать местным "старожилом", поскольку она существует с момента строительства Приморского района. Мусорную гору в свое время образовали глина, строительный мусор, грунты и лом бетона.

Проект по ликвидации свалки разработали в 2019 году по заказу администрации Приморского района, затем был заключен контракт непосредственно на работы. Всего в 2020 году в этом районе запланировали ликвидацию пяти незаконных свалок, одну из них, в районе перспективной пробивки Шуваловского проспекта от Парашютной улицы до Орлово-Денисовского уже убрали.

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Фото: пресс-служба Смольного