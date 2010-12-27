На Витебском проспекте произошло ДТП с участием поливальной машины

Водитель легкового автомобиля не заметил машину коммунальной службы и врезался в неё сзади.

В воскресенье, 2 июня, приблизительно в 11 часов на Витебском проспекте, около дома №37 произошло серьёзное ДТП. Водитель автомобиля Audi не заметил поливальную машину на левой полосе движения и врезался в неё сзади.

По данным отдела пропаганды управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 31-летний мужчина, находившийся за рулём легкового автомобиля, доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Ранее мы публиковали новость о том, что на проспекте Непокорённых водитель наехал на пешехода.

Фото: ВК/ "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"