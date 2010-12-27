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На Витебском проспекте произошло ДТП с участием поливальной машины
Сегодня, 13:35
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Lolita.Dubovik98

На Витебском проспекте произошло ДТП с участием поливальной машины

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Водитель легкового автомобиля не заметил машину коммунальной службы и врезался в неё сзади.

В воскресенье, 2 июня, приблизительно в 11 часов на Витебском проспекте, около дома №37 произошло серьёзное ДТП. Водитель автомобиля Audi не заметил поливальную машину на левой полосе движения и врезался в неё сзади.

По данным отдела пропаганды управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 31-летний мужчина, находившийся за рулём легкового автомобиля, доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое. 

Ранее мы публиковали новость о том, что на проспекте Непокорённых водитель наехал на пешехода.

Фото: ВК/ "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

 

 

Теги: дтп спб, новости санкт-петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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