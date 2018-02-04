На Выборгском шоссе разбросало три иномарки

Из-за непогоды увеличилось количество ДТП на дорогах города.

4 февраля Санкт-Петербург засыпало снегом. Радостное для кого-то событие привело к колапсу в аэропорту и на дорогах города. Очередное массовое ДТП произошло вечером на Выборгском шоссе.

Как сообщают читатели Piter.tv, на дороге не смогли разъехаться три автомобиля. Сейчас они, разбросанные по проезжей части, дожидаются приезда сотрудников ГИБДД. Причиной аварии стала скользкая заснеженная дорога и привышение скорости.

Занята левая полоса в сторону Сертолово и левая полоса в сторону города. В ДТП никто не пострадал.

Также сегодня на трассе "Сортавала" собрался паровозик из пяти машин.

Видео: Piter.tv