На Ветеранов ночью сгорело кафе на открытом воздухе

Огонь полностью уничтожил здание.

В Красносельском районе сегодня, 25 июля, произошел пожар в кафе. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Примерно в 2:30 ночи в диспетчерскую службу поступила информация о возгорании на проспекте Ветеранов, 118/1. Сотрудники МЧС прибыли на место пожара. Выяснилось, что пламя охватило одноэтажное здание площадью 48 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил кафе.

Пожар ликвидировали спустя почти 3 часа. Пламя тушили 20 спасателей и 4 спецмашины. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцы сняли на видео клубы черного дыма рядом с Октябрьской набережной.

Фото: ВКонтакте, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"