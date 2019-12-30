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На Васильевском острове вырубают зараженные вязы
Сегодня, 11:31
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himif

На Васильевском острове вырубают зараженные вязы

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Деревья якобы страдают графиозом.

Утром 31 января петербуржцы заметили на пересечении набережной Лейтенанта Шмидта и 20-й линии Васильевского острова готовых к рубке деревьев рабочих. На этом участке острова посажены вязы, деревья, по словам горожан, выглядят здоровыми.

Как сообщили в комитете по благоустройству, снос вязов обусловлен их болезнью, деревья якобы заражены графиозом или голландской болезнью. Вырубку назвали официальной и плановой. На месте спиленных вязов пообещали высадить новые здоровые деревья.

Ранее ЗакС одобрил грамотную рубку деревьев в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: васильевский остров, вырубка деревьев, вязы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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