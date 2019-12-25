Двое гостей избили телескопом и ограбили хозяина квартиры на Васильевском острове

В ночь на 1 марта в полицию Петербурга обратился 23-летний житель Васильевского острова. Мужчина рассказал, что двое малознакомых мужчин избили его и ограбили квартиру. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Как стало известно стражам порядка, 28 февраля потерпевший пригласил к себе в гости в квартиру на 20-й линии Васильевского острова двух незнакомцев. Во время распития спиртных напитков завязалась ссора, которая переросла в драку.
Гости избили хозяина телескопической трубой, а после украли два травматических пистолета и скрылись. Примет преступников потерпевший запомнить не смог.
Сейчас полиция разыскивает подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на проспекте Стачек мужчина с кулаками набросился на свою соседку.
Фото: Piter.TV
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