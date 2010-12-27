На Васильевском острове с высоты упал мигрант: мужчина госпитализирован в шоковом состоянии

В Василеостровском районе по неизвестной причине из окна дома выпал молодой мужчина.

На Васильевском острове днем 1 апреля покалечился молодой мигрант. Приезжий упал с пятиметровой высоты из здания по Шкиперскому протоку под номером 12. В состоянии сильного шока мужчину забрали врачи скорой помощи. Его доставили в Военно-медицинскую академию. Медики установили, что пострадавший получил тяжелые травмы груди, таза и головы.

Оперативники установили личность пациента. Им оказался 21-летний иностранец из Средней Азии. В настоящее время делом занимаются правоохранительные органы. Обстоятельства случившегося выясняются.

