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На Васильевском острове с высоты упал мигрант: мужчина госпитализирован в шоковом состоянии
Сегодня, 16:11
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lesjasap
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На Васильевском острове с высоты упал мигрант: мужчина госпитализирован в шоковом состоянии

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В Василеостровском районе по неизвестной причине из окна дома выпал молодой мужчина.

На Васильевском острове днем 1 апреля покалечился молодой мигрант. Приезжий упал с пятиметровой высоты из здания по Шкиперскому протоку под номером 12. В состоянии сильного шока мужчину забрали врачи скорой помощи. Его доставили в Военно-медицинскую академию. Медики установили, что пострадавший получил тяжелые травмы груди, таза и головы.

Оперативники установили личность пациента. Им оказался 21-летний иностранец из  Средней Азии. В настоящее время делом занимаются правоохранительные органы. Обстоятельства случившегося выясняются.
 

Теги: василеостровский район , васильевский остров , военно-медицинская академия , падение , травмы , шкиперский проток , шок
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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