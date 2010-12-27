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На Васильевском острове клиент открыл стрельбу на заправке
Сегодня, 10:10
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lesjasap
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На Васильевском острове клиент открыл стрельбу на заправке

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Клиент автозаправки на Васильевском острове поссорился с таксистом и решил выиграть спор с помощью огнестрельного оружия.

На одной из заправок Васильевского острова в Петербурге конфликтная ситуация между клиентами привела к стрельбе. Инициаторами ссоры выступил таксист на “Фольксвагене” и автомобилист на “Жигулях”. Конфликт разгорелся из-за вопроса что качественнее, иномарки или российский автопром.
 
Инцидент произошел  утром 17 сентября на автозаправке по Малому проспекту около дома номер 68. Водитель “пятерки” разозлившись, открыл огонь по оппоненту, но, к счастью, промахнулся. До этого, соперники кричали друг на друга и угрожали разборками. 
 
Как сообщил потерпевший таксист, водитель “пятерки” произвел по меньшей мере семь выстрелов в его сторону. Затем “стрелок” сел в свой автомобиль и уехал в неизвестном направлении. По словам жертвы, водитель носил рыжую бороду.
Теги: азс , васильевский остров , заправка , стрельба
Категории: Новости СПб

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