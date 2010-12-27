На Васильевском острове клиент открыл стрельбу на заправке

Клиент автозаправки на Васильевском острове поссорился с таксистом и решил выиграть спор с помощью огнестрельного оружия.

На одной из заправок Васильевского острова в Петербурге конфликтная ситуация между клиентами привела к стрельбе. Инициаторами ссоры выступил таксист на “Фольксвагене” и автомобилист на “Жигулях”. Конфликт разгорелся из-за вопроса что качественнее, иномарки или российский автопром.

Инцидент произошел утром 17 сентября на автозаправке по Малому проспекту около дома номер 68. Водитель “пятерки” разозлившись, открыл огонь по оппоненту, но, к счастью, промахнулся. До этого, соперники кричали друг на друга и угрожали разборками.

Как сообщил потерпевший таксист, водитель “пятерки” произвел по меньшей мере семь выстрелов в его сторону. Затем “стрелок” сел в свой автомобиль и уехал в неизвестном направлении. По словам жертвы, водитель носил рыжую бороду.