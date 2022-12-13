На Варшавской пожар уничтожил легковушку

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня утром, 30 апреля, на Варшавской улице у дома № 19, корпус 5, сгорел автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 11:39. В легковушке происходило горение по всей площади.

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. В 11:50 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv