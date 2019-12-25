На Украине заявили о возможности вступить в НАТО до конца спецоперации

Ольга Стефанишина заметила, что решение должен принимать Брюссель.

На Украине заявили о возможности вступить в НАТО до конца специальной военной операции России. В интервью с местным изданием "Европейская правда" вице-премьер страны Ольга Стефанишина напомнила прессе о том, что украинские власти уже множество раз просили руководство Североатлантического альянса принять страну в состав блока. Она уверена в том, что теперь решение остается за Брюсселем.

Я не хочу вдаваться в подробности, но это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания российской спецоперации. Ольга Стефанишина, вице-премьер Украины

Украинская чиновница не согласилась с утверждением о том, что страна, участвующая в вооруженном конфликте или имеющая какой-либо территориальный спор, не сможет присоединиться к военному альянсу.

В Люксембурге посетовали, что Украина продолжает доминировать в повестке ЕС.

Фото и видео: YouTube / Європейська правда