На Украине засняли на видео "ползущую" по грязи колонну танков Leopard 2

ВСУ осваивают новую западную технику.

Движение колонны немецких танков Leopard 2 A4 и американских бронированных транспортеров M113 по грязи очевидцы засняли на видео. Ролик распространился по социальным сетям, кадры опубликовали представители Telegram-канала "Военкоры Русской Весны" (RusVesna). Журналисты отметили, что Вооруженные силы Украины интенсивно продолжают осваивать поступающую им в качестве военной помощи западную технику.

Колонна танков Leopard 2A4 и американских БТР M113 ползет по грязи где-то на Украине автор поста в ТГ-канале

Напомним, что ранее офицер добровольческого батальона "Сокол" с позывным Бык публично рассказал о том, что немецкие танки Leopard уже начали действовать на херсонском направлении в зоне проведения специальной военной операции России. Эту технику уже замечали в окрестностях боевых действий, зафиксированы обстрелы блокпосов из пушек немецких танков.

Пригожин заявил, что сын Пескова служил в группе "Вагнер" артиллеристом.

Фото и видео: Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны