На Украине запретили показ фильма с Зеленским

Речь идет о "Восьми первых свиданиях".

В 2019 году на территории Украины запретили показ пяти фильмов. В перечень попала картина "Восемь первых свиданий", в которой снялся нынешний президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщает "Украинская правда".

Вместе с Зеленским в фильме сыграла российская актриса Екатерина Варнава, выступавшая в Крыму. В перечень запрещенных также попали "Сорванцы из Тимпельбаха" с Жераром Депардье, "Мачете" со Стивеном Сигалом и два российских фильма "Я так не думаю" и "Стрела".

Такое решение было принято на основании приказа Минкульта о лицах, создающих угрозу национальной безопасности, а также закона "О кинематографии", обращения СБУ и решения экспертной комиссии.

Ранее Зеленский пригрозил политикам расселить в их дома эвакуированных из Китая украинцев.

Фото: кадр из фильма "Восемь первых свиданий"

Видео: YouTube / Central Partnership, Mister Karabas, Фильмы