На Украине задумались о наказании для жителей Донбасса за участие в выборах

На Украине задумались о наказании для жителей Донбасса за участие в российских парламентских выборах. Такое заявление в эфире местного телеканала "Дом" сделал советник президента Владимира Зеленского и спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию вопроса на юго-востоке страны Алексей Арестович. По словам чиновника, вопрос с наказаниями будет решен после того, как территория вернется под контроль Украины. Специалист призвал не убирать ответственность с тех жителей Донецкой и Луганской областей, которые самостоятельно приняли решение быть вовлеченными в процесс голосования за кандидатов в Госдуму РФ.
Есть люди, которые вынуждены это сделать, чтобы не остаться без работы. Те же самые бюджетники..., есть люди, которые добровольно взяли и пошли.
Алексей Арестович, украинский госслужащий
Эксперт пояснил, что таким гражданам пора задуматься о том, чтобы как можно скорее бежать из "оккупированных территорий". Он заметил, что в дальнейшем их будут судить за пособничество врагам. Арестович призвал Киев отделить зерна от плевел", подчеркнув, что простые люди при этом не пострадают.
Арестович допустил возвращение Донбасса военным путем.
Фото и видео: YouTube / Телеканал ДОМ
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