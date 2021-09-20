На Украине задумались о наказании для жителей Донбасса за участие в выборах

Алексей Арестович призвал наказывать жителей Луганской и Донецкой областей за "пособничество врагам".

На Украине задумались о наказании для жителей Донбасса за участие в российских парламентских выборах. Такое заявление в эфире местного телеканала "Дом" сделал советник президента Владимира Зеленского и спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию вопроса на юго-востоке страны Алексей Арестович. По словам чиновника, вопрос с наказаниями будет решен после того, как территория вернется под контроль Украины. Специалист призвал не убирать ответственность с тех жителей Донецкой и Луганской областей, которые самостоятельно приняли решение быть вовлеченными в процесс голосования за кандидатов в Госдуму РФ.

Есть люди, которые вынуждены это сделать, чтобы не остаться без работы. Те же самые бюджетники..., есть люди, которые добровольно взяли и пошли. Алексей Арестович, украинский госслужащий

Эксперт пояснил, что таким гражданам пора задуматься о том, чтобы как можно скорее бежать из "оккупированных территорий". Он заметил, что в дальнейшем их будут судить за пособничество врагам. Арестович призвал Киев отделить зерна от плевел", подчеркнув, что простые люди при этом не пострадают.

Арестович допустил возвращение Донбасса военным путем.

Фото и видео: YouTube / Телеканал ДОМ