  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:15
57
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Украине утвердили план реализации стратегии по "деоккупации" Крыма

0 0

Кабмин принял новый документ по санкциям.

На Украине утвердили план реализации стратегии по "деоккупации" Крыма. Документ одобрен правительственным решением. Трансляция заседания велась на официальном YouTube-канале кабмина. В законопроекте рассматриваются новые ограничения против физических и юридических лиц, которые связаны с присоединением региона к РФ. В обнародованном плане находится 158 пунктов. В них указаны поручения для профильных ведомств и органов власти.

Утвердить план мер по реализации стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.

постановление кабмина Украины

Напомним, что президент Владимир Зеленский ввел в действие стратегию, подготовленную Советом национальной безопасности и обороны Украины по вопросу деоккупации полуострова. В тексте говорится о информационных, военных, экономических и гуманитарных мерах, которые нацелены на восстановление территориальной целостности страны и суверенитета.  

Премьер-министр Украины обвинил Россию в росте цен на газ в Европе.

Фото и видео: 

Теги: деоккупация, кабмин, крым
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии