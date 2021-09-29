Кабмин принял новый документ по санкциям.

На Украине утвердили план реализации стратегии по "деоккупации" Крыма. Документ одобрен правительственным решением. Трансляция заседания велась на официальном YouTube-канале кабмина. В законопроекте рассматриваются новые ограничения против физических и юридических лиц, которые связаны с присоединением региона к РФ. В обнародованном плане находится 158 пунктов. В них указаны поручения для профильных ведомств и органов власти.

Утвердить план мер по реализации стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь. постановление кабмина Украины

Напомним, что президент Владимир Зеленский ввел в действие стратегию, подготовленную Советом национальной безопасности и обороны Украины по вопросу деоккупации полуострова. В тексте говорится о информационных, военных, экономических и гуманитарных мерах, которые нацелены на восстановление территориальной целостности страны и суверенитета.

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