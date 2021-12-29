На Украине удивились обращению главы британского Минобороны к Шойгу

Михаил Погребинский считает, что Лондон должен ходить на цыпочках перед Россией.

На Украине удивились обращению главы британского Минобороны к российскому главе оборонного ведомства Сергею Шойгу. В эфире местного телеканала "Первый казацкий" политолог МИхаил Погребинский заметил, что Соединенное Королевство рискует прекратить свое существование как страны в том случае, если будет и далее провоцировать вооруженный конфликт против Москвы.

Чего ты в гости приглашаешь, чего к тебе ехать, ты вообще кто такой со своим военным могуществом? Михаил Погребинский, политолог

Эксперт заметил, что изначально Лондон "нагло провоцирует" Россию, поле чего глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес отправляет Сергею Шойгу приглашение посетить страну. По мнению Погребинского, сейчас Британия должна на цыпочках прискакать к РФ, а также пообещать Кремлю не нарываться на неприятности.

Политолог Погребинский: корабли Великобритании будут потоплены в случае новой провокации у Крыма.

Видео: YouTube / Перший Козацький