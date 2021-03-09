Политические трудности рано или поздно закончатся, а людям нужно продолжать общаться.

На Украине создадут туристические маршруты для жителей Донбасса. О проекте рассказала глава украинского Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

По её словам, украинские власти могут подготовить интересные туристические маршруты для жителей народных непризнанных республик.

Чтобы они посещали украинскую часть, интегрировались и общались. Марьяна Олеськив, глава украинского Государственного агентства развития туризма

По её словам, политические трудности рано или поздно закончатся, а людям нужно продолжать общаться.

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Видео: Youtube/Телеканал ДОМ