Украинский экономист Юрий Атаманюк в эфире местного телеканала "НАШ" заявил, что энергетическое и промышленное развитие Киева крайне негативно скажется на Польше. По словам специалиста, такой сценарий для обычного поляка является "страшным сном". Гость программы напомнил, что страны можно представить как сообщающиеся сосуды.
Только у нас начинается переработка сельского хозяйства, она тут же зеркально падает в Польше. У нас заработные платы меньше, похоже налоговое поле, но у нас больше рынок сбыта внутренний и возможности за пределами.
Юрий Атаманюк, экономист
По мнению аналитика, в случае проведения властями на Украиной грамотной экономической политики, ее промышленность угнетала бы польскую систему. При этом трудовые мигранты из Варшавы приезжали бы на заработки не в Киев, а уходил бы на территорию Германии и Великобритании.
Экономист Атаманюк заявил, что Боррель "развел" Украину.
Фото и видео: YouTube / НАШ 3.0
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