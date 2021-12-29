На Украине рассказали о "самом страшном сне" Польши

Экономист объяснил, почему Варшаве невыгодно развитие Киева.

Украинский экономист Юрий Атаманюк в эфире местного телеканала "НАШ" заявил, что энергетическое и промышленное развитие Киева крайне негативно скажется на Польше. По словам специалиста, такой сценарий для обычного поляка является "страшным сном". Гость программы напомнил, что страны можно представить как сообщающиеся сосуды.

Только у нас начинается переработка сельского хозяйства, она тут же зеркально падает в Польше. У нас заработные платы меньше, похоже налоговое поле, но у нас больше рынок сбыта внутренний и возможности за пределами. Юрий Атаманюк, экономист

По мнению аналитика, в случае проведения властями на Украиной грамотной экономической политики, ее промышленность угнетала бы польскую систему. При этом трудовые мигранты из Варшавы приезжали бы на заработки не в Киев, а уходил бы на территорию Германии и Великобритании.

Экономист Атаманюк заявил, что Боррель "развел" Украину.

Фото и видео: YouTube / НАШ 3.0

