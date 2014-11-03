На Украине рассказали о попытках Запада заставить Киев признать потерю Крыма

Бывший первый заместитель секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Степан Гавриш рассказал о попытках Запада заставить Киев признать потерю Крыма. Об этом он рассказал в эфире телеканала "НАШ".
По словам Гавриша, Запад требует выполнить Минские соглашения. Это приведет к тому, что украинским властям придется с мириться с "появлением автономных образований на востоке". Он также отметил, что никакие другие инициативы давления на Россию со стороны Киева не принесли результатов. Эксперт считает, что ситуацию можно будет решить возвращением к Будапештскому меморандуму, чтобы выйти из Минских соглашений.
Мы не должны спрашивать разрешения на это у Вашингтона и Берлина, мы можем сами это делать, и нам нужно это делать.
Степан Гавриш, экс-первый заместитель секретаря СНБО Украины
Ранее украинские десантники и резервисты провели тренировки на границе с Крымом.
Видео: YouTube / НАШ
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