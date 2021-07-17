На Украине предупредили о худшем сценарии по "Северному потоку — 2"

В Киеве оценили обещания Меркель и Байдена как "абстрактные".

В Киеве предупредили о худшем сценарии по "Северному потоку — 2". Об этом в эфире местного телеканала "Украина-24" сообщил бывший посол в США и Франции Олег Шамшур. Он призвал соотечественников готовиться к худшему варианту развития событий с реализацией проекта российского газопровода.

Надо быть реалистами. Обсуждение этой проблематики на саммите Меркель и Байдена как раз показало, что влияние этого обсуждения на судьбу газопровода, на место в нем Украины, оно в принципе нулевое. Олег Шамшур, экс-посол

Дипломат заметил, что главы ФРГ и США только зафиксировали свои разногласия в строительстве "Северного потока-2" и дали абстрактные обещания защищать интересы Украины. Шамшур заметил, что по сути ничего не изменилось. Однако он полагает, что Киев все еще может помешать запуску трубопровода за счет введения новых американских санкций или ограничений от ЕС на этапе сертификации проекта.

В Британии резко высказались о встрече Меркель и Байдена.

Видео: YouTube / Україна 24