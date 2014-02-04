На Украине посчитали, что Зеленский дал "пощечину" Байдену ради Путина

Журналист Бутусов напомнил, что Киев до сих пор не способен выбрать специального антикоррупционного прокурора в стране.

На Украине посчитали, что президент Владимир Зеленский дал "пощечину" Джо Байдену ради российского коллеги Владимира Путина. Такое мнение на собственной странице на Facebook высказал местный журналист Юрий Бутусов. По словам представителя прессы, глава Украины не смог добиться избрания специального антикоррупционного прокурора в очередной раз. Это связано с тем, что члены конкурсной комиссии не явились на заседания. При этом эти лица должны контролироваться офисом администрации президента.

США и Евросоюз уже выступили с осуждением этого провала. И это совсем не рядовое событие, это настоящий международный скандал. Юрий Бутусов, украинский журналист

Эксперт уточнил, что на Украине уже 14 месяцев вакантно рабочее место специального антикоррупционного прокурора. Этот чиновник должен стать одним из ключевых лиц по борьбе с коррупционной деятельности на территории государства.

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Фото: Facebook / Офіс Президента України