На Украине отменяют проверки предпринимателей

Владимир Зеленский сообщил о налоговой реформе.

На Украине отменяют проверки местных предпринимателей. Такое заявление в собственном видеообращении сделал президент Владимир Зеленский. лидер страны объяснил, что кабинет министров уже согласовал пакет антикризисных мер по поддержке экономической системы.

…Чтобы все нормально работали, чтобы города оживали, чтобы везде, где нет боевых действий, продолжалась жизнь. Договор только один - вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в рамках законодательства. Владимир Зеленский, президент Украины

Страна проводит налоговую реформу. В частности, вместо налога на добавленную стоимость и налога на прибыль правительство вводит налог в 2% от оборота и упрощенный учет. Малому бизнесу будет предоставлена возможность добровольной уплаты единого налога. Зеленский уточнил, что в данную категорию входят первая и вторая группа фопов (физических лиц и предпринимателей). Политик уточнил, что если они могут, то будут платить государству, а если нет, то в этом случае "нет вопросов".

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Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official