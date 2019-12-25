В ВСУ прокомментировали возможную ядерную атаку со стороны Москвы в отношении Киева.

На Украине оценили вероятность ядерного удара со стороны России. Об этом местным журналистам сообщил полковник запаса Вооруженных сил Олег Жданов. Военный эксперт считает, что Киев может быть "более-менее спокоен" в данном вопросе. По словам специалиста, относительно безопасность связана с тем, что Украины имеет границу с территорией РФ.

У нас меньше шансов получить ядерный удар со стороны России, чем у Европы...Возьмите циркуль и начертите круг в пять тысяч километров — Россия покроет север Африки, весь Ближний Восток, всю Европу и даже достанет до Скандинавии Олег Жданов, украинский эксперт

Эксперт уточнил, что предположительно Крым может стать стартовой площадкой для запуска баллистических ракет.

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Фото: Минобороны России