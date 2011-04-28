Политолог не видит смысла Москве атаковать Украину.

На Украине объяснили, почему Россия не развяжет с ней войну. В эфире местного телеканала Ukrlive политолог Вадим Карасев объяснил журналистам, что Москве бессмысленно атаковать территорию соседнего государства. Он напомнил, что российские военные понимают, что в стране и так ведутся боевые действия и междоусобная война.

Когда есть внутренняя борьба между политическими элитами, властью, оппозицией или олигархами, то зачем внешняя война?. Вадим Карасев, украинский политолог

По мнению аналитика, киевские заявления о возможной подготовке России к нападению на Украину звучат на фоне разразившегося на энергетического и инфраструктурного кризиса ради отвлечения внимания населения. Также спикер считает, что наличие внешней угрозы консолидирует политические силы внутри страны. Он рекомендовал чиновникам проводить более убедительные аргументы в пользу своей теории.

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Фото и видео: Youtube/NEWSONE



