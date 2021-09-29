Юрий Атаманюк рассказал об упущенных шансах Киева по поставкам газа.

На Украине назвали "поимевшего" страну больше всех западного партнера. В эфире местного телеканала "НАШ" экономист Юрий Атаманюк заявил, что это сделала немецкий канцлер Ангела Меркель. Он напомнил, что Киев не смог договориться с РФ о поставках газа.

Вот действительно, так, как Меркель сделала Украину или поимела, наверное, это больше подходит в этой конфигурации. Другое дело, что мы позволили это сделать, потому что любой такой акт, если один не захочет, то другой не вскочит. Юрий Атаманюк, украинский экономист

Гость программы уточнил, что Украина обладала всеми возможностями для того, чтобы сформировать газотранспортный консорциум с Россией и Германией. Если такая возможность была упущена властями, то страна все равно могла договориться с "Газпромом" о прямых контрактах на поставку топлива по аналогии с тем соглашением, что заключила Венгрия.

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Фото и видео: YouTube / НАШ