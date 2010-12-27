На Ударников с крыши многоэтажки упала несовершеннолетняя школьница в нижнем белье

В Красногвардейском районе с крыши сорвалась молодая девушка.

Поздно вечером 8 марта в Красногвардейском районе произошел несчастный случай. С крыши многоэтажного дома упала несовершеннолетняя девушка. Как именно юная петербурженка оказалась там - неизвестно.

Трагедия развернулась в доме под номером 17 корпус 1 на проспекте Ударников. Местные жители возмущены, что забраться на крышу здания можно беспрепятственно. Однако, некоторые утверждают, что на самом дете вход без закрыт. Открытым оставался балкон на 16-ом этаже. Доступ к нему нельзя ограничить по соображениям технической безопасности. Часто им пользуются сотрудники аварийных служб и работники ЖКХ: электрики, водопроводчики и другой персонал. Там же “тусуются” подростки: школьников с завидной регулярностью выгоняют с балкона. Многие из них приходят, чтобы пофотографироваться, выпить и покурить.

Правоохранительные органы сообщили, что в результате падения 16-летняя девушка скончалась на месте. Она получила травмы несовместимые с жизнью. Оперативники разбираются в обстоятельствах дела. По сообщениям от медиков скорой помощи, жертва находилась в одном нижнем белье. Верхнюю часть гардероба нашли на крыше, рядом с рюкзаком.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб