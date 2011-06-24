На Учительской улице полыхала "однушка"

Тушить жилье прибыли 10 пожарных и две спецмашины.

Накануне вечером, 17 декабря, в Калининском районе произошел пожар. На Учительской улице полыхала однокомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила спасателям в 19:40. Тушить жилье прибыли 10 пожарных и две спецмашины. Они ликвидировали возгорание за 28 минут.

Известно, в квартире горел коридор. Подробности случившегося уточняются. По предварительным данным, никто во время пожара не пострадал.

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Фото: Piter.tv