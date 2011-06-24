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На Учительской улице полыхала "однушка"
Сегодня, 13:40
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На Учительской улице полыхала "однушка"

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Тушить жилье прибыли 10 пожарных и две спецмашины.

Накануне вечером, 17 декабря, в Калининском районе произошел пожар. На Учительской улице полыхала однокомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о пожаре поступила спасателям в 19:40. Тушить жилье прибыли 10 пожарных и две спецмашины. Они ликвидировали возгорание за 28 минут.

Известно, в квартире горел коридор. Подробности случившегося уточняются. По предварительным данным, никто во время пожара не пострадал.

Ранее на Piter.tv: в Пушкине во время пожара погибла женщина.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в кваритре, спасатели, учительская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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