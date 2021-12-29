  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:09
142
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Третьем транспортном кольце в Москве ограничили движение из-за пожара

0 0

Из-за густого дыма ухудшилась видимость на участке автодороги.

В российской столице на Третьем транспортном кольце ограничили движение из-за пожара в жилом доме около автодороги. Об этом сообщили в пресс-службе московской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, ЧП произошло в районе Сущевского вала. Загорелось здание с торговыми павильонами и кафе. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Известно, что все люди из здания были эвакуированы.

Пожар был полностью ликвидирован в 11:57.

Ранее в Ленобласти сотрудники Росгвардии спасли семью с малышом во время пожара.

Видео: Telegram/Mash

Теги: москва, ограничение движения, пожар, ттк
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии