В Ленобласти сотрудники Росгвардии спасли семью с малышом во время пожара

После этого они вместе со спасателями помогли покинуть горящее здание еще одному местному жителю, а также вывели из здания пенсионерку, которая не могла самостоятельно выйти на улицу.

В среду, 12 января, в Ленинградской области в Киришах сотрудники Росгвардии во время пожара в квартире общежития на Советской улице спасли семью с малолетним ребенком. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В среду в квартире начался пожар, сообщение о нем поступило в экстренные службы и была передана всем дежурным нарядам.

На месте происшествия из окон валил черный дым и было видно пламя. Прапорщики полиции Константин Колтунов и Дмитрий Белокуров, а также старшина полиции Александр Астриков и старший сержант полиции Максим Фадеев обнаружили, что из окна комнаты, расположенной над очагом возгорания, на помощь зовет женщина.

Сотрудники Росгвардии приняли меры, чтобы огонь не распространился по стенам и добрались до пятого этажа. Они спасли семью: мужчину, его беременную жену, а также их малолетнего ребенка.

После этого они вместе со спасателями помогли покинуть горящее здание еще одному местному жителю, а также вывели из здания пенсионерку, которая не могла самостоятельно выйти на улицу.

В результате при пожаре никто не погиб. Очаг возгорания пожарные ликвидировали.

Ранее пояивлось видео, как на Стародеревенской полыхает Volkswagen. Сведения о пострадавших не поступали.

Фото: Вконтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области.