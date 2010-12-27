На Свердловской набережной очищают воду от очередного нефтяного пятна

В Петербурге замечено еще одно нефтяное пятно в акватории Невы.

Специалисты Комитета по природопользованию Смольного занимаются очисткой очередного водного участка Невы от нефтепродуктов. Сообщается, что масляное пятно обнаружено около Свердловской набережной. Об информации рассказали сотрудники Росприроднадзора по Санкт-Петербургу.

Напомним, что 19 декабря в том же месте было зафиксировано нефтяное пятно. Выяснилось, что произошел несанкционированный слив нефтесодержащих веществ с Выборгской ТЭЦ-1. Отметим, что на этот раз руководство предприятия проверило станцию и не обнаружило сбоев в работе систем.

Известно, что новое пятно меньше в размерах, чем предыдущее. В настоящее время в ситуации разбираются ответственные лица.