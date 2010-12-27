На Студенческой улице посреди проезжей части такси провалилось в яму

В Выборгском районе транспортный затор вызвало провалившееся под асфальт такси.

Утром 12 декабря на пересечении улиц Белоостровской и Студенческой машина такси частично провалилась под землю. Автомобиль застрял в яме посреди проезжей части. Об этом рассказали очевидцы событий.

Приехавшие на место происшествия дорожные службы не сразу смогли достать транспортное средство. Иномарку пытались поднять вручную. Сообщается, что на данном участке дороги в сторону от Земледельческой улицы собирается крупная пробка.

В комментариях к информации о аварии, петербуржцы посмеялись, что “ даже ад не принимает таксистов”.