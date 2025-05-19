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На Ставрополье поймали подростков, готовивших террористические преступления

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Восемь из девяти подозреваемых - несовершеннолетние.

На территории Ставропольского края российские силовые структуры задержали подростков, которые планировали нападения на полицейских в День Победы. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что операция проводилась при участии Следственного комитета и правоохранительных органов. Речь идет о серии преступлений террористической направленности. Оперативники установили, что восемь из девяти подозреваемых являются несовершеннолетними гражданами.

В результате проведенных мероприятий выявлены и задержаны девять местных жителей, граждан Российской Федерации, приверженцев международной террористическом организации.

ЦОС ФСБ РФ

В 2024 году подросток, проживающий в Андроповском районе, добровольно вступил в международную террористическую группировку,  после чего привлек к работе там еще восемь человек. Вместе злоумышленники планировали атаку на сотрудников полиции на 9 мая, во время  празднования 80-летия Победы в одном из местных муниципалитетов Ставропольского края. Однако осуществить криминальную деятельность им не удалось, так как накануне силовики задержали лидеров, а затем и остальных участников преступной группировки. Сейчас в отношении банды  ведутся уголовные дела об организации террористической организации и участии в ней, о содействии террористической деятельности. Все подозреваемые находятся под стражей.
Расследование продолжается.

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Фото и видео ЦОС ФСБ России

Теги: день победы, регионы, ставрополье, фсб
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Терроризм,

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