На Ставрополье поймали подростков, готовивших террористические преступления

Восемь из девяти подозреваемых - несовершеннолетние.

На территории Ставропольского края российские силовые структуры задержали подростков, которые планировали нападения на полицейских в День Победы. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что операция проводилась при участии Следственного комитета и правоохранительных органов. Речь идет о серии преступлений террористической направленности. Оперативники установили, что восемь из девяти подозреваемых являются несовершеннолетними гражданами.

В результате проведенных мероприятий выявлены и задержаны девять местных жителей, граждан Российской Федерации, приверженцев международной террористическом организации. ЦОС ФСБ РФ

В 2024 году подросток, проживающий в Андроповском районе, добровольно вступил в международную террористическую группировку, после чего привлек к работе там еще восемь человек. Вместе злоумышленники планировали атаку на сотрудников полиции на 9 мая, во время празднования 80-летия Победы в одном из местных муниципалитетов Ставропольского края. Однако осуществить криминальную деятельность им не удалось, так как накануне силовики задержали лидеров, а затем и остальных участников преступной группировки. Сейчас в отношении банды ведутся уголовные дела об организации террористической организации и участии в ней, о содействии террористической деятельности. Все подозреваемые находятся под стражей.

Расследование продолжается.

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Фото и видео ЦОС ФСБ России