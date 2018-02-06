На Ставрополье во время охоты отец застрелил 13-летнего сына

Трагедия произошла 3 февраля, сегодня появились подробности.

Страшная трагедия произошла 3 февраля днем во время зимней охоты вблизи поселка Цымлянского Шпаковского района.

38-летний житель Ставрополя со своим 13-летним сыном отправился на охоту. Мужчина, во время перезарядки ружья, нечаянно выстрелил в сторону сына. От полученного ранения мальчик скончался на месте. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, а также проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. СУ СК РФ по Ставропольскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.