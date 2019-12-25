Как он там оказался, предстоит выяснить.

На Спасской мужчина оказался на путях и лег в желоб безопасности. Снимки в социальных сетях опубликовали очевидцы.

На данный момент неизвестно, спустился мужчина туда сам, упал или его толкнули. На данный момент его достали. На движении поездов это не сказалось.

При этом многие комментаторы отметили, что пассажир лег неправильно, при падении на рельсы, нужно ложиться лицом по направлению к движущемуся поезду.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб