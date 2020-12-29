Ночью спасатели тушили горящую квартиру на улице Шаврова

Сведения о пострадавших на данный момент уточняются.

Ночью 4-го января в жилом доме в Приморском районе произошел пожар. В тушении огня задействовали 19 сотрудников МЧС, сообщила пресс-служба ведомства.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире в доме №25/1 по улице Шаврова. Сообщение об этом поступило в 02:43. Площадь комнаты составляет 20 кв. метров, в ней обгорела территория площадью 5 кв. метров. В 03:41 пожар ликвидировали.

Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у Гостиного двора из-под плит вырвалось пламя. Позднее в "Ленэнерго" объяснили причину произошедшего.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб