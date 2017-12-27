Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
На Северной верфи стартуют швартовные испытания корвета "Гремящий"
Сегодня, 15:05
0
Butenko
505

На Северной верфи стартуют швартовные испытания корвета "Гремящий"

0
 
 

Северная верь подала электропитание на Главный распределительный щит корвета "Гремящий".

Строительство сверхсовременного военного судна "Гремящий" в Петербурге вышло на финишную прямую. "Северная верфь" сообщила о пуске электропитания на Главный распределительный щит корвета. Это значит, что в ближайшее время судно приступит к швартовным испытаниям, а в будущем его смогут допустить для предъявления заказчику. 

Швартовные тесты и получение необходимых удостоверений продлятся не менее 5 месяцев. За это время "Северная верфь" должна получить не менее 200 соответствующих документов. В данный момент на корвете завершаются работы по установке систем вооружения, гидравлики и хозяйственно-бытовых элементов. 

Напомним, что разработкой корвета 20385 "Гремящий" занимались сотрудники ЦМКБ "Алмаз". В июне 2018 года корабль по плану перейдет на "живые испытания" на воде.
 
Теги: корвет гремящий , новости спб , северная верфь
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5