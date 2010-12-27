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В Петербурге обновили ванты Серного моста
Сегодня, 16:38
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Shdaria
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В Петербурге обновили ванты Серного моста

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В Петербурге монтаж Серного моста выполнен на 80%, завершить работы полностью должны 30 апреля.

В Санкт-Петербурге завершились монтажные работы вантового моста, который проходит через остров Серный. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Сейчас на мосту установлено 48 вант, их общая протяженность составляет более 3 км. Самый длинный из них около 100 метров. Стоит отметить,что срок службы строительных конструкций рассчитывает почти на 100 лет. Опора в русле Малой Невы будет разобрана до 20 апреля, чтобы продолжить монтаж. 

Напомним, что работа на мосту началась в феврале, а завершить ее планировали 30 апреля. В настоящее время выполнено только 80% работы. 

Ранее мы писали о том, что от зимней грязи улицы Петербурга уберут бесшумные пылесосы с курганского завода.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга

Теги: ванты , новости петербург , новости спб , серный мост
Категории: Лента новостей Новости СПб

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