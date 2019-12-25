На Серафимовском кладбище простились с адмиралом Лобановым

Его похоронили в одной оградке вместе с женой и сыном, которых он убил.

В Петербурге на Серафимовском кладбище простились с воинскими почестями с адмиралом Леонидом Лобановым. Его похоронили в одной оградке вместе с женой и сыном, которых он убил. Об этом 8 августа сообщает "Фонтанка".

С воинскими почестями проводили адмирала в отставке Лобанова. На церемонии были дочь с внуками и военные пенсионеры. Прощальный залп также прозвучал.

Об убийстве сына и жены не говорили. Прощальное стихотворение собственного сочинения прочла 63-летняя дочь, соседка, которая прожила рядом с семьей почти 60 также рассказала, что семья адмирала была порядочная, а сам адмирал "добрый, но чуть-чуть закрытый человек".

В час дня была церемония похорон адмирала, а с женой и сыном простились через несколько часов. На последней были только родственники, провожали семью адмирала в закрытых гробах.

Напомним, 24 июля семью адмирала ВМФ нашли зверски убитой в их квартире на Бутлерова. В 3-х комнатной квартире с гнилостными изменениями, колото-резанными ранами на теле обнаружены тела 84-летней Нелли Лобановой и ее 56-летнего сына. Адмирала в доме не было. Позже выяснилось, что днём 16 июля недалеко от железнодорожной станции "Ручьи" 86-летнего контр-адмирала насмерть сбила электричка, а в его кармане был найден нож.

Фото: Фонтанка