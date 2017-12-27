В Петергофе водителю грузовика из Пензы стало плохо: машина въехала в ограждение

В Петербурге произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Водителю "ГАЗели" стало плохо на одной из центральных улиц Петергофа.

Жители Петергофа сообщают о ЧП на Санкт-Петербургском проспекте. Сегодня днем, 12 января, здесь у дома № 37 стало плохо водителю небольшого грузовика. По словам очевидцев, он неожиданно затормозил, машину повело, и она въехала в металлическое ограждение. Судя по всему, шофер "ГАЗели" потерял сознание. К счастью, обошлось без масштабной аварии и столкновений с другими транспортными средствами. Его белый грузовик потерял зеркало и ободрал бок.

Что касается состояния своего водителя, то мужчину оперативно увезли сотрудники скорой помощи. Автомобиль остался неподалеку от места ДТП. В Сети уже появились фотографии "ГАЗели" и злополучного перекрестка. Свидетели уточняют, что у машины номера из Пензенской области. Они также хвалят медиков, которые прибыли на место ЧП за 5 минут.

Местные жители предположили в комментариях, что грузовик мог перевозить товары между Пензой и Петербургом. Возможно, шофер просто приехал на нем на заработки в более крупный город. Информация о личности пострадавшего в Сети отсутствует.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург