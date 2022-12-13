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На Румболовской горе установят памятник детям, рожденным во время блокады Ленинграда
Сегодня, 16:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Румболовской горе установят памятник детям, рожденным во время блокады Ленинграда

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Площадку для будущего памятника выбрали Министр юстиции РФ Константин Чуйченко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

Образ детей, родившихся в блокадном Ленинграде, увековечат в скульптуре, которую установят в Парке воинской славы на Румболовской горе в Ленинградской области. В основе композиции – женщина, сидящая на фоне разбитого окна и прижимающая к себе младенца. Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

Площадку для будущего памятника выбрали Министр юстиции РФ Константин Чуйченко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

Выбор места не случаен – спасению детей блокадного Ленинграда уделялось большое значение. Сирот направляли в детские дома, в том числе во Всеволожск, где в годы Великой Отечественной войны находилось около 10 таких учреждений. За период  блокады в них умерло 297 детей. На Рябовском кладбище во Всеволожске находится мемориальный комплекс, посвященный погибшим в годы блокады, в том числе детям из детских домов.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: блокада, дети
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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