На Румболовской горе установят памятник детям, рожденным во время блокады Ленинграда

Площадку для будущего памятника выбрали Министр юстиции РФ Константин Чуйченко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Образ детей, родившихся в блокадном Ленинграде, увековечат в скульптуре, которую установят в Парке воинской славы на Румболовской горе в Ленинградской области. В основе композиции – женщина, сидящая на фоне разбитого окна и прижимающая к себе младенца. Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

Площадку для будущего памятника выбрали Министр юстиции РФ Константин Чуйченко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Выбор места не случаен – спасению детей блокадного Ленинграда уделялось большое значение. Сирот направляли в детские дома, в том числе во Всеволожск, где в годы Великой Отечественной войны находилось около 10 таких учреждений. За период блокады в них умерло 297 детей. На Рябовском кладбище во Всеволожске находится мемориальный комплекс, посвященный погибшим в годы блокады, в том числе детям из детских домов.

Фото: администрация Ленобласти