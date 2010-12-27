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На Российском проспекте сотня домов осталась без тепла
Вчера, 16:56
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lesjasap
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На Российском проспекте сотня домов осталась без тепла

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В Красногвардейском районе аварийные службы занимаются починкой трубопровода.

В Красногвардейском районе аварийные службы проводят превентивный ремонт трубопровода. В результате “профилактических работ”  94 жилых дома остались без отопления. Сообщается, что тепло все же подадут, но в ограниченном количестве. Отмечается, что горячая вода в дания по-прежнему поступает.
 
Инцидент произошел во дворе дома номер 5 по Российскому проспекту. Во время планового обхода территории был выявлен потенциально опасный участок конструкции, который мог прохудиться в любой момент. Специалисты не стали тянуть и решили заменить трубу.
 
Превентивные работы начались в три часа дня 1 февраля. Согласно стандарту, на устранение подобной проблемы отводится 30 часов. Замена участка, возможно, закончится раньше срока. 
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Теги: коммунальная авария , красногвардейский район , превентивные работы , ремонт , российский проспект , тепло , трубопровод
Категории: Новости СПб Происшествия

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