На Российском проспекте сотня домов осталась без тепла

В Красногвардейском районе аварийные службы занимаются починкой трубопровода.

В Красногвардейском районе аварийные службы проводят превентивный ремонт трубопровода. В результате “профилактических работ” 94 жилых дома остались без отопления. Сообщается, что тепло все же подадут, но в ограниченном количестве. Отмечается, что горячая вода в дания по-прежнему поступает.

Инцидент произошел во дворе дома номер 5 по Российскому проспекту. Во время планового обхода территории был выявлен потенциально опасный участок конструкции, который мог прохудиться в любой момент. Специалисты не стали тянуть и решили заменить трубу.

Превентивные работы начались в три часа дня 1 февраля. Согласно стандарту, на устранение подобной проблемы отводится 30 часов. Замена участка, возможно, закончится раньше срока.