На "России 1" стартует новый сезон шоу "Удивительные люди"

Герои проекта – люди, которые открыли в себе неординарные способности и решили показать их миру.

В воскресенье, 6 сентября, на телеканале "Россия 1" стартует новый сезон шоу "Удивительные люди". Об этом сообщила пресс-служба ВГТРК.

Герои проекта – люди, которые открыли в себе неординарные способности и решили показать их миру. Они бросают вызов законам физики и разрушают мифы о границах человеческого разума. Эти люди с абсолютным слухом, уникальным зрением и поразительным умением определять запахи и тончайшие оттенки вкусов. Самому маленькому участнику нового сезона исполнилось 8 лет, самому старшему – 67 лет.

Вести программу по традиции будет Александр Гуревич. Оценить сверхспособности участников пригласили Ольгу Шелест, Евгения Папунаишвили, Наталью Рагозину и Василия Ключарева.

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Видео: пресс-служба ВГТРК